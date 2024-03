FC Köln brennt auf Derby gegen Mönchengladbach - Hoffnung auf zwei Rückkehrer

FC-Kapitän Florian Kainz (31, M.) wird im Derby gegen Borussia Mönchengladbach wieder von Beginn an auflaufen. © Federico Gambarini/dpa

"Florian Kainz wird starten", sagte FC-Trainer Timo Schultz (46) am Donnerstag. Kainz war am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen überraschend nicht zum Einsatz gekommen. Der 31-Jährige ist mit drei Toren Kölns zweitbester Torschütze in dieser Saison.



Kölns treffsicherster Spieler Davie Selke (29), der bisher fünf Tore erzielte, könnte am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach einer Fußverletzung ebenfalls wieder spielen.

"Bei Davie wird man die nächsten beiden Tage noch abwarten müssen, wie er die Belastung verkraftet. Aber er ist ein Kandidat für den Kader", sagte Schultz. Der Kölner Trainer muss unter anderem auf die gesperrten Jan Thielmann (21) und Dejan Ljubicic (26) sowie den verletzten Justin Diehl (19) verzichten.

"Wir werden eine Kölner Mannschaft sehen, die bis in die Haarspitzen motiviert ist und den ersten Auswärtssieg holen will dieses Jahr", kündigte Schultz an. Der bis dato letzte Sieg auf fremdem Platz gelang dem FC am 1. Dezember 2023 in Darmstadt.