FC-Köln-Coach Funkel äußert sich zu Prügel-Skandal: So gehts weiter mit Tim Lemperle

FC-Köln-Trainer Friedhelm Funkel (71) will den Prügelskandal um seinen Angreifer schnellstmöglich abhaken. © Daniel Karmann/dpa

Der 71-Jährige wolle in den kommenden Tagen das Gespräch mit dem Youngster, der mit zehn Toren und sechs Assists der Top-Scorer der Geißbock-Elf ist, suchen.

"Danach schauen wir, wie es weitergeht. In aller Ruhe und ohne Hektik", meint Funkel gegenüber der BILD.

Dass der 23-Jährige seinem Team mit seiner Aktion ausgerechnet im Saisonendspurt einen Bärendienst erwiesen haben soll, sieht der Kult-Trainer indes nicht. Stattdessen betont er: "Die Mannschaft beschäftigt das überhaupt nicht!"

Natürlich habe man den Vorfall innerhalb des Klubs aufgearbeitet und darüber gesprochen, berichtet der 71-Jährige, der aber gleichzeitig beteuert: "Ich kann Ihnen versichern: Was mit Tim passiert ist, hat auf das Spiel am Sonntag nullkommanull Einfluss. Das war nicht in Ordnung, aber er ist weder von der Mannschaft noch von mir verurteilt worden."