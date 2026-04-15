FC-Köln-Spielmacher verrät: So macht René Wagner den Aufsteiger peu à peu besser
Köln - Zwei Spiele, vier Punkte - der Start von René Wagner (37) als Trainer des 1. FC Köln ist geglückt. Ein Faktor dafür ist auch Spielmacher Isak Johannesson (23), der gegen Werder Bremen am Sonntag maßgeblich am 3:1-Sieg beteiligt gewesen ist.
Dass er sich nach monatelanger Formkrise wieder als Leistungsträger zurückgemeldet hat, liegt auch an dem neuen Cheftrainer, der vor rund drei Wochen das Zepter beim Aufsteiger übernommen hat. Wagner mache einen "unglaublichen Job", betont der Isländer im Interview auf "fc.de".
Der 37-Jährige überzeuge dabei vor allem mit seinem Charakter. "René ist ein positiver Typ, macht klare Ansagen und spricht offen mit mir", betont Johannesson.
Doch auch sportlich könne der Übungsleiter überzeugen, meint der zentrale Mittelfeldspieler: "Er ist einerseits taktisch sehr gut und bereitet uns gut vor, er ist aber auch jemand, der die Mannschaft sehr gut führt. Obwohl René noch sehr jung ist, macht er das super und ich arbeite sehr gerne mit ihm."
Dass es für ihn persönlich leistungsmäßig wieder bergauf geht, nachdem er von Wagner Vorgänger Lukas Kwasniok (44) in den vergangenen Monaten mehr und mehr zum Zuschauen verdammt worden ist, liege auch an einer taktischen Umstellung, verrät der Isländer außerdem. "Ich und Kuba [Jakub Kaminski, Anm. d. Red.] spielen nun eher als Achter und Eric [Martel, Anm. d. Red.] ist dahinter die alleinige Sechs."
Auf diese Weise habe er offensiv viel mehr Freiheiten - und das ist genauso geplant: "René möchte, dass wir höher stehen, wenn wir den Ball haben, dass ich mehr Assists sammle und Chancen kreiere."
Isak Johannesson will dem 1. FC Köln mit "Pässen, meiner Laufarbeit und Zweikämpfen" helfen
Gegen Bremen hat das schon geklappt. Zunächst war es Johannesson, der Kaminski mit einem Pass im Strafraum bediente - und damit den frühen Elfmeter für die Geißböcke in die Wege leitete (5.). In der Schlussphase überwand er mit einer Flanke zu dem an diesem Nachmittag bärenstarken Werder-Schlussmann Mio Backhaus (21) und setzte so den Schlusspunkt unter den überlebenswichtigen Sieg für die Kölner (90+7).
Dass der Treffer als Eigentor gewertet wurde, ist ihm dabei herzlich egal. "Ich will, dass die Mannschaft gewinnt, egal wer die Tore schießt", stellt der 23-Jährige klar.
Zumal es ohnehin seine Lieblingsaufgabe sei, seine Mitspieler in Szene zu setzen. "Ich will der Mannschaft helfen, mit Pässen, meiner Laufarbeit, Zweikämpfen. Ich liebe es, gute Pässe zu spielen und Spieler wie Said [El Mala, Anm. d. Red.], Kuba oder Ragy [Ragnar Ache, Anm. d. Red] in gute Positionen zu bringen."
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Anspach/dpa (2)