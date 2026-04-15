FC-Köln-Spielmacher verrät: So macht René Wagner den Aufsteiger peu à peu besser

Köln - Zwei Spiele, vier Punkte - der Start von René Wagner (37) als Trainer des 1. FC Köln ist geglückt. Ein Faktor dafür ist auch Spielmacher Isak Johannesson (23), der gegen Werder Bremen am Sonntag maßgeblich am 3:1-Sieg beteiligt gewesen ist.

Isak Johannesson (23) hat beim 3:1-Heimsieg gegen Werder Bremen am Sonntag eine bärenstarke Partie abgeliefert. © Uwe Anspach/dpa

Dass er sich nach monatelanger Formkrise wieder als Leistungsträger zurückgemeldet hat, liegt auch an dem neuen Cheftrainer, der vor rund drei Wochen das Zepter beim Aufsteiger übernommen hat. Wagner mache einen "unglaublichen Job", betont der Isländer im Interview auf "fc.de".

Der 37-Jährige überzeuge dabei vor allem mit seinem Charakter. "René ist ein positiver Typ, macht klare Ansagen und spricht offen mit mir", betont Johannesson.

Doch auch sportlich könne der Übungsleiter überzeugen, meint der zentrale Mittelfeldspieler: "Er ist einerseits taktisch sehr gut und bereitet uns gut vor, er ist aber auch jemand, der die Mannschaft sehr gut führt. Obwohl René noch sehr jung ist, macht er das super und ich arbeite sehr gerne mit ihm."

Dass es für ihn persönlich leistungsmäßig wieder bergauf geht, nachdem er von Wagner Vorgänger Lukas Kwasniok (44) in den vergangenen Monaten mehr und mehr zum Zuschauen verdammt worden ist, liege auch an einer taktischen Umstellung, verrät der Isländer außerdem. "Ich und Kuba [Jakub Kaminski, Anm. d. Red.] spielen nun eher als Achter und Eric [Martel, Anm. d. Red.] ist dahinter die alleinige Sechs."

Auf diese Weise habe er offensiv viel mehr Freiheiten - und das ist genauso geplant: "René möchte, dass wir höher stehen, wenn wir den Ball haben, dass ich mehr Assists sammle und Chancen kreiere."