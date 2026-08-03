Gerüchteküche brodelt: FC hat offenbar Supertalent von der Insel an der Angel

Köln - Mit Said El Mala (19) und Reigan Heskey (18) hat der 1. FC Köln bereits zwei der spannendsten Offensiv-Talente Europas in seinen Reihen. Nun könnte ein weiterer hochbegabter Youngster von der Insel folgen.

Mikey Moore (18) stammt aus der Jugend von Tottenham Hotspur und gilt als eines der größten Talente von den Tottenham Hotspurs. © Henry Nicholls/AFP

Am späten Sonntagabend meldete sich Transfer-Experte Fabrizio Romano (33) mit Hammer-News in den sozialen Medien: Angeblich sollen die Geißböcke großes Interesse an einer Verpflichtung des englischen Top-Talents Mikey Moore (18) von Tottenham Hotspur zeigen und sogar schon ein erstes Angebot abgegeben haben.

Um eine feste Verpflichtung gehe es demnach allerdings nicht. Stattdessen soll der FC den hochtalentierten Teenager, dessen Marktwert auf rund 18 Millionen Euro geschätzt wird, ausleihen wollen.

Weil auch der Spieler einem solchen Deal offen gegenüber stehen soll, könnte der Transfer "bereits nächste Woche unter Dach und Fach gebracht werden", so Romano.

Kurz darauf meldete sich dann auch Sky-Experte Marlon Irlbacher (37) zu Wort: Auf X bestätigte der 37-Jährige das FC-Interesse an dem Spielmacher. Eine Kaufoption sollen sich die Rheinländer aber nicht sichern können.