Geht jetzt alles ganz schnell? Köln wohl vor Verpflichtung von Abwehrhüne

Köln - Der 1. FC Köln könnte schon bald seinen ersten Sommer-Neuzugang unter Dach und Fach bringen: Angeblich steht Luka Lochoshvili (28) vom 1. FC Nürnberg kurz davor, bei den Rheinländern anzuheuern.

Durch seine starke Saison beim 1. FC Nürnberg hat sich Verteidiger Luka Lochoshvili (28, r.) wohl für ein Engagement beim 1. FC Köln empfohlen. © Daniel Karmann/dpa

Wie das georgische Sportportal "GeoTeam" meldet, soll der Innenverteidiger bereits am Donnerstag den obligatorischen Medizincheck in der Mediapark-Klinik in der Kölner Neustadt-Nord absolvieren und anschließend einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Um sich die Dienste des zweikampfstarken Linksfußes zu sichern, greift FC-Sportchef Thomas Kessler (40) dem Bericht zufolge tief in die Tasche: Angeblich sollen die Rheinländer 5,5 Millionen Euro nach Bayern überweisen.

Der Kölner "Express" will hingegen erfahren haben, dass die Domstädter nur etwa 4 Millionen Euro für Lochoshvili auf den Tisch legen müssen.

Der 32-fache georgische Nationalspieler wechselte erst im vergangenen Sommer vom italienischen Zweitligisten FC Cremonese nach Nürnberg und spielte eine sehr gute Saison, in der er seinen Marktwert laut "transfermarkt.de" von 500.000 Euro auf 2,5 Millionen Euro steigern konnte, in 33 von 34 Partien auf dem Platz stand und starke sieben Scorer (fünf Tore, zwei Assists) sammelte.