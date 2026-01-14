Gespräche haben stattgefunden: Nationalspieler auf dem Sprung zum 1. FC Köln

Seit sieben Spielen ist der 1. FC Köln ohne Sieg. Dazu kommen auch noch arge Verletzungsprobleme in der Defensive. Schafft deshalb ein Nationalspieler Abhilfe?

Von Florian Fischer

Köln - Seit sieben Spielen ist der 1. FC Köln ohne Dreier. Neben der Sieglos-Serie kommen auch noch arge Verletzungsprobleme in der Defensive dazu. Schafft deshalb ein Nationalspieler Abhilfe?

Stefan Posch (28, l.) könnte schon bald für den 1. FC Köln spielen. (Archivfoto)
Stefan Posch (28, l.) könnte schon bald für den 1. FC Köln spielen. (Archivfoto)  © Imago / Eibner

Denn wie der gut informierte Transfer-Experte Fabrizio Romano (32) jetzt berichtet, sollen die Geißböcke ein Auge auf den 49-fachen österreichischen Nationalspieler Stefan Posch (28) geworfen haben.

Der Innenverteidiger war erst im Sommer vom italienischen Serie-A-Klub FC Bologna, wo er noch einen Vertrag bis 2027 hat, zum Ligakonkurrenten Como 1907 ausgeliehen worden.

Beim Tabellensechsten kommt der 1,90 Meter große Hüne aber noch nicht richtig zum Zug. Zwar bestritt er 13 Spiele für die Italiener, davon stand er aber lediglich dreimal in der Startelf.

Verstärkung gesucht: 1. FC Köln will diesen Bundesliga-Stürmer
1. FC Köln Verstärkung gesucht: 1. FC Köln will diesen Bundesliga-Stürmer

Aus diesem Grund gebe es die Überlegung, die Leihe vorzeitig abzubrechen. Wie Insider Romano verrät, soll es auch schon Gespräche mit den Verantwortlichen der Domstädter um Sportboss Thomas Kessler (39) gegeben haben.

Allerdings scheint auch ein Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt den Österreicher auf dem Zettel zu haben.

Konkurrenz für den 1. FC Köln: Auch der FSV Mainz soll Interesse haben

Jahmai Simpson-Pusey (20) feierte gegen den 1. FC Heidenheim sein Debüt für die Geißböcke.
Jahmai Simpson-Pusey (20) feierte gegen den 1. FC Heidenheim sein Debüt für die Geißböcke.  © IMAGO / Beautiful Sports International

Denn nach Informationen der "Allgemeinen Zeitung" und des TV-Senders "Sky" soll auch der FSV Mainz großes Interesse am Abwehrspieler haben.

Es verwundert nicht, dass beide Bundesliga-Klubs ein Augenmerk auf den österreichischen Nationalspieler geworfen haben.

Der 28-Jährige ist in der Liga nämlich kein Unbekannter, von 2017 bis 2022 spielte Posch für die TSG Hoffenheim. In der Zeit absolvierte er 109 Partien für die Kraichgauer, in denen er zwei Tore selbst und ein weiteres vorbereiten konnte.

Ausfallliste wird länger: 1. FC Köln muss auf nächsten Defensivspieler verzichten
1. FC Köln Ausfallliste wird länger: 1. FC Köln muss auf nächsten Defensivspieler verzichten

Mit Jahmai Simpson-Pusey (20) von Manchester City konnten die Rheinländer in der Winterpause bereits einen Innenverteidiger verpflichten.

Aufgrund der Personalnot durfte der Engländer gegen den 1. FC Heidenheim auch direkt sein Debüt geben - und zeigte dabei eine ordentliche Leistung.

Titelfoto: Imago / Eibner

Mehr zum Thema 1. FC Köln: