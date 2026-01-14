Gespräche haben stattgefunden: Nationalspieler auf dem Sprung zum 1. FC Köln

Köln - Seit sieben Spielen ist der 1. FC Köln ohne Dreier. Neben der Sieglos-Serie kommen auch noch arge Verletzungsprobleme in der Defensive dazu. Schafft deshalb ein Nationalspieler Abhilfe?

Stefan Posch (28, l.) könnte schon bald für den 1. FC Köln spielen. (Archivfoto) © Imago / Eibner

Denn wie der gut informierte Transfer-Experte Fabrizio Romano (32) jetzt berichtet, sollen die Geißböcke ein Auge auf den 49-fachen österreichischen Nationalspieler Stefan Posch (28) geworfen haben.

Der Innenverteidiger war erst im Sommer vom italienischen Serie-A-Klub FC Bologna, wo er noch einen Vertrag bis 2027 hat, zum Ligakonkurrenten Como 1907 ausgeliehen worden.

Beim Tabellensechsten kommt der 1,90 Meter große Hüne aber noch nicht richtig zum Zug. Zwar bestritt er 13 Spiele für die Italiener, davon stand er aber lediglich dreimal in der Startelf.

Aus diesem Grund gebe es die Überlegung, die Leihe vorzeitig abzubrechen. Wie Insider Romano verrät, soll es auch schon Gespräche mit den Verantwortlichen der Domstädter um Sportboss Thomas Kessler (39) gegeben haben.

Allerdings scheint auch ein Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt den Österreicher auf dem Zettel zu haben.