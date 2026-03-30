"Haben ihn auf dem Schirm": Darf sich Kölns "König der Lüfte" jetzt WM-Hoffnungen machen?

Köln - Vor nunmehr fünf Wochen verzauberte FC-Köln -Stürmer Ragnar Ache (27) ganz Fußball-Deutschland mit seinem traumhaften Fallrückziehertor gegen die TSG 1899 Hoffenheim . Für die Nationalmannschaft Ghanas wurde der Goalgetter trotzdem nicht nominiert. Ist der WM -Traum für Ache damit schon jetzt geplatzt?

Mit sechs Toren und vier Assists gehört Ragnar Ache (27) zu den Top-Scorern beim 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

Während der 27-Jährige bereits für die Olympia-Auswahl sowie die U21-Nationalelf Deutschlands aufgelaufen ist, wartet er nach wie vor auf einen Einsatz für die A-Nationalmannschaft. Heißt auch: Ache dürfte nach wie vor auch für die "Black Stars" auf Torejagd gehen.

Einem potenziellen Verbandswechsel zum Herkunftsland seiner Mutter steht der Angreifer prinzipiell offen gegenüber. Im vergangenen Oktober bestätigte er gegenüber dem "Geissblog" sogar, dass er schon Kontakt zu den Verantwortlichen gehabt habe: "Nationaltrainer Otto Addo (50) hat mir mal eine Einladung in Aussicht gestellt, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört."

Das könnte sich wenige Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer allerdings ändern.

Ache habe weiterhin Chancen auf das Turnier, versichert der Ex-BVB-Profi nun gegenüber dem "Express": "Es sind noch zwei Monate, ich würde niemals die Türe schließen. Wir haben Ragnar auf dem Schirm, aber am Ende des Tages muss ich die Entscheidung treffen."