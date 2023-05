Hat Steffen Baumgart ein Herz für den Rivalen? FC-Trainer posiert mit Gladbach-Schal

Köln - Am gestrigen Donnerstagabend war Steffen Baumgart (51), Trainer des 1. FC Köln bei der ZDF -Show "Studio Schmitt" zu Gast. In der Sendung musste der 51-Jährige einen Gladbach-Schal tragen.

Moderator Tommi Schmitt (34) ist bekennender Fan von Borussia Mönchengladbach. © ZDF/Ben Knabe

Während der Sendung kam Baumgart gut ins Plaudern. Direkt zu Beginn hatte Schmitt den ehemaligen Fußball-Profi nach seiner Meinung im Meisterschaftskampf gefragt, wer denn sein Favorit auf den Titel ist. Lieber der BVB oder der FC Bayern? Nö, "irgendwann der 1. FC Köln", war die schnelle Antwort des Coaches.

Als dann ein TikTok-Video gezeigt wurde, in dem er mit seiner Tochter zu sehen ist, hatte der FC-Trainer mit den Tränen zu kämpfen. "Meine Kleine ist jetzt gerade in Australien und das ist dann schön zu sehen. Da kriege ich Tränen in den Augen. In drei Monaten ist sie wieder da. Aber wir haben ein Problem: Sie will in Australien bleiben", ließ Baumgart wissen.

Der Grund dafür: seiner Tochter gefalle "das Schulsystem besser. Sie will dort den Abschluss machen. Das fällt den Eltern noch nicht ganz so leicht."