Kader-Überraschung! Setzt der 1. FC Köln bei Hertha BSC auf eine Dreierkette?

Köln/Berlin - Ganze elf Gegentreffer musste der 1. FC Köln in den vergangenen vier Zweitligapartien schlucken - viel zu viel für die hohen Ambitionen der Geißböcke. Eine Systemumstellung soll das nun ändern.

Trainer Gerhard Struber (47) könnte gegen die Hertha erneut auf eine Dreierkette setzen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Unter der Woche hatte FC-Trainer Gerhard Struber (47) erstmals seit einigen Wochen wieder etwas zu lachen: Gegen Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel konnte sich seine Mannschaft im DFB-Pokal mit 3:0 durchsetzen.

Ein Grund für den Erfolg: Die Defensive der Rheinländer stand endlich stabil, die Umstellung von Vierer- auf Dreierkette meisterte die FC-Elf ohne große Probleme.

"Das System hat uns ein Stück weit unterstützt. Wir waren wieder mehr ausbalanciert. Damit haben wir wieder etwas, was uns hilft und was wir in die nächsten Spiele mitnehmen können", betonte Struber nach dem Pokalerfolg.

Ob er gegen die Berliner Hertha am Samstagabend (Anstoß: 20.30 Uhr) ebenfalls auf eine Dreierkette setzen wird, wollte der Österreicher zwar noch nicht verraten. Allerdings lässt der Kader für das Spiel gegen die "Alte Dame" kaum einen anderen Schluss zu.