Kampf gegen Kauf-Bots: 1. FC Köln führt strengere Regeln beim Ticketverkauf ein

Köln - Der 1. FC Köln führt ein neues Verfahren zum Online-Ticketverkauf ein. Hintergrund dazu ist der Kampf gegen Schwarzmarkt-Aktivitäten auf nicht autorisierten Plattformen wie eBay, Kleinanzeigen oder viagogo.

Die Heimspiele des 1. FC Köln sind meist schon Wochen vorher restlos ausverkauft, auch, weil sich Kauf-Bots automatisiert große Mengen von Eintrittskarten sichern. (Archivfoto) © Federico Gambarini/dpa

"Die Tickets für die Heim- und Auswärtsspiele des 1. FC Köln gehören in die Hände der Mitglieder – und zwar zu den regulär festgelegten Preisen", teilt der Bundesliga-Aufsteiger dazu mit.

Daher wird ab sofort ein zusätzlicher Pre-Warteraum mit Vorab-Authentifizierung im FC-Ticketshop eingerichtet, um den Einsatz von automatisierter Kaufsoftware – sogenannten Kauf-Bots – zu unterbinden.

Für die Fans bedeutet das: Um in die Warteschlange für den Ticketverkauf zu gelangen, müssen Mitglieder künftig im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 10 Uhr ihre beim Klub hinterlegte E-Mail-Adresse eingeben. Im Anschluss erhalten sie einen sechsstelligen Verifizierungscode.

"Der Code ist einmalig und nur für das jeweilige Mitglied gültig", teilt der FC dazu mit.