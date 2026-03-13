Kampf gegen Kauf-Bots: 1. FC Köln führt strengere Regeln beim Ticketverkauf ein
Köln - Der 1. FC Köln führt ein neues Verfahren zum Online-Ticketverkauf ein. Hintergrund dazu ist der Kampf gegen Schwarzmarkt-Aktivitäten auf nicht autorisierten Plattformen wie eBay, Kleinanzeigen oder viagogo.
"Die Tickets für die Heim- und Auswärtsspiele des 1. FC Köln gehören in die Hände der Mitglieder – und zwar zu den regulär festgelegten Preisen", teilt der Bundesliga-Aufsteiger dazu mit.
Daher wird ab sofort ein zusätzlicher Pre-Warteraum mit Vorab-Authentifizierung im FC-Ticketshop eingerichtet, um den Einsatz von automatisierter Kaufsoftware – sogenannten Kauf-Bots – zu unterbinden.
Für die Fans bedeutet das: Um in die Warteschlange für den Ticketverkauf zu gelangen, müssen Mitglieder künftig im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 10 Uhr ihre beim Klub hinterlegte E-Mail-Adresse eingeben. Im Anschluss erhalten sie einen sechsstelligen Verifizierungscode.
"Der Code ist einmalig und nur für das jeweilige Mitglied gültig", teilt der FC dazu mit.
Bewährtes Verkaufsprinzip greift nach erfolgreicher Authentifizierung
Sobald die richtige Zahlenkombination eingegeben wurde, ist die Authentifizierung abgeschlossen. Ab dann greift das bereits bewährte Vorverkaufsprinzip, bei dem die Fans mit Verkaufsstart um 10 Uhr per Zufall in einer Reihenfolge bedacht und nach Ablauf der angezeigten Wartezeit automatisch in den Shop weitergeleitet werden.
"Im Anschluss an die automatische Weiterleitung in den Ticketshop musst Du Dich noch mit Deinen bekannten Zugangsdaten einloggen. Nach dem Login ist das Spiel sichtbar und Du kannst Deine Tickets buchen. Ist das Spiel während der Wartezeit ausverkauft, erfolgt eine Nachricht", betont der Klub.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa