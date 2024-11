Keine Lust auf Bankplatz: Zieht es FC-Torhüter Jonas Urbig jetzt zu diesem Klub?

Muss nach seiner Degradierung zur Nummer Zwei den Konkurrenzkampf um den Kölner Kasten aufnehmen: Kölns Torhüter-Talent Jonas Urbig (21). (Archivbild) © Fabian Strauch/dpa

Denn klar ist: Der als größtes deutsches Torhütertalent betitelte 21-Jährige wird sich dauerhaft mit einer Ersatzrolle in der zweiten Liga kaum zufriedenstellen.

Die "Kölnische Rundschau" will nun erfahren haben, dass sich ausgerechnet der Kölner Erzrivale Bayer Leverkusen mit einer Verpflichtung Urbigs beschäftigt oder zumindest die Situation genau beobachtet.

Allerdings sei demnach eher zu erwarten, dass Urbig vorerst den Konkurrenzkampf in Köln annimmt und versucht, FC-Trainer Gerhard Struber (47) von erneuten Einsätzen zwischen den Pfosten zu überzeugen.

Der hatte jedoch zuletzt den lange geschassten Schwäbe, dessen Wechsel im Sommer zu einem anderen Klub nur mangels Interessenten scheiterte, über den Klee gelobt.

"Er hat es richtig gut gemacht – zweimal zu null – und strahlt Präsenz aus. Das tut uns gerade gut diese Stabilisation", lobte der österreichische Trainingsleiter den Schlussmann zuletzt.

Jetzt muss also, was vor der Saison noch undenkbar schien, der noch sehr junge Jonas Urbig um die Fortsetzung seiner Profi-Karriere in Köln bangen. Der gebürtige Euskirchener hat noch einen Vertrag bis 2026.