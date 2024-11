Zwei Spiele, zwei Siege: Entscheidung um Marvin Schwäbe beim 1. FC Köln gefallen

Berlin/Köln - Beim 1. FC Köln hat in den kommenden Wochen wohl Marvin Schwäbe (29) die Aufgabe den Kasten sauber zu halten.

Marvin Schwäbe (29, Foto) scheint Konkurrent Jonas Urbig vorerst aus dem FC-Tor verdrängt zu haben. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Marvin hat uns in den letzten Wochen im Training gezeigt, dass er Ausstrahlung hat, Erfahrung mitbringt. Und natürlich auch Führungsqualität, auf die wir speziell auch in der Situation, in der wir gerade hängen, zählen können", erklärte Trainer Gerhard Struber (47) seine Entscheidung für den 29-Jährigen.

"Diese Attribute hat er gelebt und ausgestrahlt. Das hilft uns natürlich im Moment sehr."

Unter der Woche kam Schwäbe gegen Kiel (3:0) beim Pokal-Erfolg zu seinem ersten Pflichtspiel der Saison. Auch beim 1:0 in der zweiten Liga bei Hertha BSC am Samstagabend setzte Struber auf den Torwart.

"Marvin hat es heute einmal mehr auch als Verpflichtung gesehen, hier der Mannschaft diese Stabilität zu geben, die einfach notwendig war durch diese letzten Wochen", sagte der Österreicher.