Kritik nimmt zu! Lukas Kwasniok vor bitterbösem FC-Aus?

Heidenheim/Köln - Nach dem siebten Sieglos-Spiel in Serie steht Lukas Kwasniok (44) bei einem Teil der FC-Fans zunehmend in der Kritik.

Die Stimmen gegen Lukas Kwasniok nehmen zu und werden lauter. © Harry Langer/dpa

Als das 2:2 (1:2) des 1. FC Köln beim Tabellenvorletzten 1. FC Heidenheim beendet war, war bei den Kölner Fans ein Banner platziert, das sich gegen den Coach richtete.

In großen Druckbuchstaben war dort "KWASNI YOK" zu lesen. "Yok" kann aus dem Türkischen ins Deutsche mit "Nein" übersetzt werden.

"Ich habe es nicht wahrgenommen, aber ich wurde darüber informiert, dass es da etwas gab", antwortete Kwasniok bei der Pressekonferenz nach dem Spiel auf eine entsprechende Frage.

"Ich weiß jetzt nicht genau, warum und weswegen, aber ich nehme das jetzt zur Kenntnis. Wir versuchen, da irgendwie in Kommunikation zu treten, was in irgendwelcher Form Thema ist", erklärte der 44-Jährige. "Ich kann nur mit Leistungen und Punkten vorangehen, aber das ist eben der 1. FC Köln. Da ist alles etwas dynamischer."