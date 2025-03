Nach bösem Foul verletzt ausgewechselt: So ist der Stand bei FC-Star Jusuf Gazibegovic

"Es geht ihm nicht gut", gab FC-Trainer Gerhard Struber (48) direkt nach Abpfiff am "Sky"-Mikrofon zu Protokoll und ergänzte verärgert: "Nach einer unsauberen Attacke blüht auch hier wieder der Knöchel!"

Zwar soll eine genaue Diagnose erst im Laufe des Montags nach einer MRT-Untersuchung gestellt werden können, dennoch sind die Sorgen in der Domstadt groß.

Der bosnische Nationalspieler war in der zweiten Halbzeit der müden Zweitligapartie am Samstagabend böse von Darmstadt-Torschütze Fraser Hornby (25) abgeräumt worden und musste anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht und humpelnd das Feld verlassen.

Auch die Kollegen freuten sich mit FC-Spielmacher Mark Uth (33) über dessen Comeback. © Anke Waelischmiller/dpa

Der ursprüngliche Plan: Durch den Rechtsverteidiger sollte Eigengewächs Jan Thielmann (22), der in der Hinrunde die meisten Partien auf der defensiven Außenbahn absolvierte, endlich wieder für den Angriff frei werden.

Wie wertvoll Thielmann dort sein kann, stellte der Youngster zuletzt in Ulm mit einer Vorlage sowie gegen Darmstadt mit seinem wichtigen 1:0-Führungstreffer unter Beweis.

Immerhin: Mit Tim Lemperle (22) und Mark Uth (33) durfte der FC am Samstagabend zwei Rekonvaleszenten zurück auf dem Rasen begrüßen. Dennoch gab sich Struber zurückhaltend - insbesondere, was den Gesundheitszustand Uths angeht.

"Wir wissen alle, was er draufhat. Gleichzeitig tue ich mich schwer, Prognosen abzugeben. Es muss, was seine körperliche Robustheit angeht, schon viel passieren. Wir müssen seinen Körper legieren und stählen, damit er nicht so schnell aus dem Prozess fällt", betonte der Österreicher.