Nach böser Klatsche bei Borussia Dortmund: 1. FC Köln im Sinkflug Richtung 2. Liga!

Köln - Geht am Geißbockheim die Angst vor dem siebten Abstieg der Klubgeschichte um? Nach dem katastrophalen 1:6 bei Meisteraspirant Borussia Dortmund muss sich der Effzeh auf einen harten Fight im Kampf um den Klassenerhalt einstellen.

Sechs Buden schenkte der BVB dem Effzeh am vergangenen Samstag ein. So viele wie noch kein Team zuvor in dieser Saison! © Ina FASSBENDER/AFP

Die Niederlage im Signal-Iduna-Park war das fünfte Spiel ohne dreifachen Punkterfolg in Serie. Den gab es zuletzt am 12. Februar im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (3:0).

Was folgte, war an Enttäuschung und Frust kaum zu überbieten. Niederlagen gegen die ohnehin massiv vom Abstieg bedrohten Stuttgarter (0:3) oder den VfL Bochum (0:2) brachten die Kölner wieder näher ran an den Tabellenkeller.

Seitdem zieht das Abstiegsgespenst in Köln-Müngersdorf immer größere Kreise. Rutscht die Truppe von Trainer Steffen Baumgart (51) in den verbliebenen neun Saisonspielen daher noch richtig unten rein? Gut möglich! Denn während der FC in den letzten fünf Duellen lediglich einen einzigen Punkt einfuhr, sammelte die Konkurrenz fleißig Punkte.

Der FC Schalke 04 zum Beispiel - vor einigen Wochen bereits als Absteiger eingeplant - erspielte sich in den letzten Wochen neun Zähler und rückte so bis auf sechs Punkte an die Kölner heran.

Auch der VfL Bochum sicherte sich im selben Zeitraum sechs Punkte und robbte sich immer näher an die Baumgart-Elf heran.