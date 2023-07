Nach dem Vorbild des Champions-League-Siegers: So läuft der 1. FC Köln bald auf

Der 1. FC Köln ist am 10. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Jetzt stellten die Geißböcke auch ihr drittes Trikot vor. © Federico Gambarini/dpa

Schon seit längerer Zeit ist klar, dass die Domstädter bei Heimspielen im klassischen weißen Trikot auflaufen. Auch das Auswärts-Shirt ist gleich geblieben. Wie in der vergangenen Saison wird die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart (51) die Partien in der Fremde im roten Dress bestreiten.

Was das Ausweichtrikot angeht, kehrt der FC nun zu einer Farbe zurück, die die Rheinländer schon in der Vergangenheit trugen. Genauer gesagt in der Spielzeit 2014/15. Damals spielten die Kölner in Himmelblau und so wird es auch diese Saison sein. "Ein heller Blauton war in der Vergangenheit eine der am häufigsten verwendeten Farben für Ausweichtrikots des FC", schreibt der Klub auf der Homepage über das neue dritte Shirt.

Auf der Vorderseite seien etwas dunklere Diagonalstreifen als Stilelement eingebaut. Zudem sind mit roten Details an Hals und Ärmel sowie weißen Logos von Hauptsponsor REWE und Ausrüster hummel auch die Vereinsfarben des FC vertreten.

Damit laufen die Kölner bald in den Farben des amtierenden Champions-League-Siegers Manchester City auf. Denn die Engländer sind bekannt für das Himmelblau und werden deshalb in ihrer Heimat auch als "Skyblues" betitelt.