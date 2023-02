Nach Faustschlag in Stuttgart: Polizei ermittelt gegen Funktionär des 1. FC Köln!

Nur wenige Stunden später informierte die Polizei den Verein über den Vorfall und die Ermittlungen. Auch Loew-Albrecht sah die drohenden Konsequenzen und trat in Absprache mit Präsident Werner Wolf (66) am gestrigen Donnerstag von seinem Amt im Mitgliederrat zurück.

Mit bedröppelten Mienen verließen die Kicker um Jonas Hector (3.v.r.) den Platz in Stuttgart. © Marijan Murat/dpa

Kurz darauf veröffentlichte auch der 1. FC Köln ein Statement auf der klubeigenen Homepage und informierte in sachlichen und nüchternen Zeilen alle Effzeh-Fans.

"Der FC-Mitgliederrat Robin Loew-Albrecht hat gemäß §16.9 der Vereinssatzung sein Amt als Mitgliederrat niedergelegt. Der Rücktritt erfolgt mit sofortiger Wirkung. Den Mitgliederrat hat er vorab über seine Entscheidung informiert", so der Traditionsklub.

Es war nicht der einzige Aufreger während des Auswärtsspiels bei den Schwaben. Auch einige Fan-Busse wurden auf der Autobahn Richtung Stadion von der örtlichen Polizei abgefangen und zurück nach Köln geschickt - ohne offiziellen Grund!

Mögliche Hintergründe könnten die Ausschreitungen aus dem Mai des letzten Jahres sein, als sich der FC trotz einer dramatischen Niederlage in letzter Sekunde für die Conference-League-Qualifikation qualifiziert hatte.

Damals zündeten einige Fans Pyrotechnik und versetzten die Einsatzkräfte in und um die Mercedes-Benz-Arena in Aufsehen. Dass das Spiel am vergangenen Wochenende mit 0:3 verloren ging, passte dabei irgendwie in das chaotische Bild.