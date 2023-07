Nach Horn-Abgang: Wer wird die neue Nummer zwei beim 1. FC Köln?

Maria Alm - In der vergangenen Saison hatte der 1. FC Köln ein Luxusproblem auf der Torwart-Position. Hinter Stammkeeper Marvin Schwäbe (28) nahm FC-Legende Timo Horn (30) Platz.

Nun suchen die Geißböcke nach einer neuen Nummer zwei hinter dem früheren U-Nationaltorwart Schwäbe. "Ich glaube, es gibt viele Torhüter, die gerne einen Vertrag beim 1. FC Köln unterschreiben würden. Am Ende brauchen wir aber die Überzeugung, dass derjenige die Rolle auch ausfüllen kann, wie wir uns das vorstellen", sagte der Leiter Lizenzbereich Thomas Kessler (37) kürzlich dem " Geissblog ".

Ende November 2021 verlor der 30-Jährige seinen Stammplatz in Tor an Schwäbe. Diesen konnte Horn nie zurückgewinnen und entschloss sich, seinen auslaufenden Vertrag zum Ende der vergangenen Spielzeit nicht zu verlängern.

"Eine besondere Ära endet. Nie in der Geschichte des 1. FC Köln gab es einen Spieler, der so lange für den FC gespielt hat wie Timo Horn", schrieben die Geißböcke bei der Verkündung des Abgangs über den Rekordspieler.

Jonas Urbig (19) war zuletzt an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen. In der Saison 2024/25 soll er den Kampf um die Nummer eins beim Effzeh aufnehmen. © Tom Weller/dpa

Aktuell sondiere man den Markt, doch bei dieser Personalie gehe es nicht um Schnelligkeit, sondern um Genauigkeit. Doch haben die Geißböcke ihren neuen Ersatztorwart vielleicht schon gefunden? Denn seit dem Start der Vorbereitung trainiert Philipp Pentke (38) bei den Kölnern mit.

Der 38-Jährige reiste auch mit ins Trainingslager nach Maria Alm und füllt dort das Torwartteam auf. Zuletzt stand Pentke beim Ligakonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag, wo sein Kontrakt nicht verlängert wurde. Auch er gilt als möglicher Kandidat. "Philipp hat durch die Teilnahme im Training und auch im vergangenen Testspiel die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Die Eindrücke sind positiv. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen", erklärt Kessler.

Egal wer die neue Nummer zwei wird, derjenige wird es wohl nur ein Jahr werden. Denn dann soll wohl "Kronprinz" Jonas Urbig (19) eine wichtige Rolle spielen. Er war in der abgelaufenen Rückrunde an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen und wird in der neuen Spielzeit das Tor der SpVgg Greuther Fürth hüten.

Anschließend soll es einen offenen Zweikampf mit Schwäbe geben.