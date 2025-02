Nach Reul-Rüffel: Das sagt der 1. FC Köln zum Banner-Skandal

Für das Derby gegen Fortuna Düsseldorf hatten sich die Fans des 1. FC Köln eine ganz spezielle Choreografie ausgedacht. © Justin Derondeau/Eibner-Pressefoto/dpa

Nachdem sich am Mittwoch sogar Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (72, CDU) mit einem kritischen Brief an den Klub gewandt hat, hat der FC nun mitgeteilt, dass man offen für einen Dialog sei.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ist das Schreiben des Ministers an FC-Geschäftsführer Christian Keller (46) inzwischen beim Verein eingegangen und soll beantwortet werden.

Der Zweitligist steht demnach auch einem Austausch mit Reul offen gegenüber. FC-Präsident Werner Wolf (68) hatte unabhängig von dem Brief bereits am Dienstag telefonischen Kontakt mit dem NRW-Innenminister.

Eine Stellungnahme zu dem Brief wollte Keller auf Anfrage aber nicht abgeben.