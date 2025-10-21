Nach Schulter-OP: Kölner Top-Transfer wieder zurück im Training

Köln - Der 1. FC Köln bereitet sich aktuell mit Hochdruck auf das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr) vor. Mit dabei ist auch wieder Innenverteidiger Rav van den Berg (21).

Rav van den Berg (21, l.) kam im Sommer für acht Millionen Euro vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough nach Köln. © Oli SCARFF/AFP

Der Kapitän der niederländischen U21-Nationalelf, der mit acht Millionen Euro teuerster Sommer-Neuzugang bei den Geißböcken war, hatte sich beim spektakulären 3:3-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg Mitte September schwer an der Schulter verletzt und fällt seitdem aus.

Am Dienstag stand er nach überstandener OP nun das erste Mal wieder auf dem Rasen am Geißbockheim im Kölner Grüngürtel.

Damit fehlten beim Auftakt in die neue Trainingswoche lediglich die langzeitverletzten Luca Kilian (26) und Youssoupha Niang (19) in den Reihen von Chefcoach Lukas Kwasniok (44).

Das Spiel mit dem Ball kommt für den 21-jährigen Abräumer allerdings noch zu früh. Stattdessen absolvierte van den Berg eine individuelle Einheit mit Athletik- und Reha-Trainer Leif Frach (37).