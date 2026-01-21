Neues aus dem FC-Lazarett: Shootingstar El Mala nicht im Training

Köln - Gerade erst hat sich das Lazarett beim 1. FC Köln etwas gelichtet. Doch für die Partie gegen den SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr) drohen die nächsten Ausfälle - und die dürften die Geißböcke empfindlich treffen.

FC-Köln-Star Said El Mala (19) musste zuletzt krankheitsbedingt kürzertreten. © Marius Becker/dpa

Wie der Aufsteiger mitteilt, hat es nun nämlich auch Shootingstar Said El Mala erwischt! Der 19-Jährige musste zum Beginn der Trainingswoche krankheitsbedingt aussetzen, ebenso wie Mittelfeld-Kämpfer Denis Huseinbasic (24), der schon gegen beim erlösenden 2:1-Sieg gegen Mainz 05 am Samstag ausgefallen ist.

Ob die beiden Profis Trainer Lukas Kwasniok (44) im Breisgau zur Verfügung stehen werden, ist noch offen.

Daneben musste auch Winter-Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey (20) die Trainingseinheit am Dienstag abbrechen. Die Leihgabe von Manchester City hatte nach etwa 15 Minuten über Probleme mit dem rechten Knie geklagt und musste von den FC-Physios behandelt werden.

Zwar versuchte der 20-Jährige, der zuletzt dreimal in Serie in der Startelf gestanden hatte, danach wieder an den Übungen teilzunehmen. Kurz darauf verschwand er aber in der Kabine.