Neues aus dem FC-Lazarett: Shootingstar El Mala nicht im Training
Köln - Gerade erst hat sich das Lazarett beim 1. FC Köln etwas gelichtet. Doch für die Partie gegen den SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr) drohen die nächsten Ausfälle - und die dürften die Geißböcke empfindlich treffen.
Wie der Aufsteiger mitteilt, hat es nun nämlich auch Shootingstar Said El Mala erwischt! Der 19-Jährige musste zum Beginn der Trainingswoche krankheitsbedingt aussetzen, ebenso wie Mittelfeld-Kämpfer Denis Huseinbasic (24), der schon gegen beim erlösenden 2:1-Sieg gegen Mainz 05 am Samstag ausgefallen ist.
Ob die beiden Profis Trainer Lukas Kwasniok (44) im Breisgau zur Verfügung stehen werden, ist noch offen.
Daneben musste auch Winter-Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey (20) die Trainingseinheit am Dienstag abbrechen. Die Leihgabe von Manchester City hatte nach etwa 15 Minuten über Probleme mit dem rechten Knie geklagt und musste von den FC-Physios behandelt werden.
Zwar versuchte der 20-Jährige, der zuletzt dreimal in Serie in der Startelf gestanden hatte, danach wieder an den Übungen teilzunehmen. Kurz darauf verschwand er aber in der Kabine.
Ist Joel Schmied wieder eine Alternative für den Kader von Trainer Lukas Kwasniok?
Gute Nachrichten gibt es derweil von Abwehr-Hüne Joel Schmied (27). Der Schweizer hatte sich Ende November bei der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt eine Oberschenkelverletzung zugezogen und ist seitdem ausgefallen.
Spätestens Ende der Woche soll er aber wieder ins Training einsteigen. Ob es dann direkt für einen Einsatz gegen Freiburg reicht, ist aber offen.
Titelfoto: Marius Becker/dpa