Ohne Thielmann, aber mit El Mala? So will FC-Köln-Trainer Kwasniok gegen den BVB bestehen

Köln - Auf den 1. FC Köln wartet im Bundesliga -Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr mit Borussia Dortmund eine große Hürde. Trotzdem will Trainer Lukas Kwasniok (44) die Flinte keinesfalls ins Korn werfen.

FC-Köln-Trainer Lukas Kwasniok (44) will auch gegen den favorisierten BVB Punkte einheimsen. © Daniel Löb/dpa

"Unsere Herangehensweise ist nicht: Wir wollen Paroli bieten und wenn wir knapp verlieren, ist es auch okay. Nein, wir wollen mindestens den Punkt mit allem verteidigen", gibt sich der 44-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Liga-Kracher kampflustig.

Zwar sei der von Niko Kovač (54) trainierte BVB spielerisch die bessere Mannschaft. Dennoch ist für Kwasniok klar: "Fußball ist ein Low-score-game. Eine Aktion kann sehr viel verändern […]. Wenn viele Dinge zusammenkommen, können wir dort sicher auch für eine Überraschung sorgen."

Dafür müssten seine Profis neben der spielerischen Klasse allerdings auch erneut den in dieser Saison bereits gewohnten Kampfgeist zeigen. Schließlich habe Kovač es hinbekommen, dass auch die Dortmunder inzwischen "am Anschlag" agieren, meint Kwasniok.

Der Übungsleiter erwartet daher einen heißen Tanz: "Die Mannschaft ist fleißig, hat ein hohes Invest. Sie [die BVB-Profis, Anm. d. Red.] sind selbstloser und können sich in dem Konstrukt dennoch auch verwirklichen. Sie lassen nicht nach und werden uns am Samstag attackieren, stressen und die Zuschauer unterhalten wollen."

Dennoch gelte es, die Euphorie in der Domstadt weiterhin aufrechtzuerhalten - schließlich sei genau die auch der Grund gewesen, warum er überhaupt am Geißbockheim unterschrieben hat: "Du kannst hier eine Stadt anzünden, die Menschen lassen sich euphorisieren."