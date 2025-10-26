OP bereits am Montag: Schwere Knieverletzung bei Kölns Abwehrchef bestätigt

Köln - Fußballprofi Timo Hübers (29) vom 1. FC Köln hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird bereits am Montag operiert.

Zog sich wohl eine schwere Knieverletzung zu: Timo Hübers (29), Abwehrchef des 1. FC Köln. © Bernd Thissen/dpa

Dies teilte der Club am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung mit. Der 29 Jahre alte Verteidiger hatte sich am Samstagabend im Spiel bei Borussia Dortmund verletzt und wurde unmittelbar danach in die Kölner MediaParkKlinik gebracht.

"Die Diagnose trifft uns alle hart, vor allem ihn selbst. Er hat sich in jungen Jahren schon zweimal nach schweren Verletzungen zurück auf den Platz gekämpft - und wir sind sicher, dass er auch dieses Mal seinen Weg gehen wird", sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler (39).

Hübers hatte sich bereits 2016 und 2018 jeweils einen Kreuzbandriss zugezogen.