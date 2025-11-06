Schock vor Derby: Köln-Star El Mala verletzt sich im Training - das ist seine Diagnose
Köln - Große Sorgen beim 1. FC Köln vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach: Hoffnungsträger Said El Mala (19) verletzte sich im Training. Jetzt gibt es eine Diagnose!
Wenn die Domstädter am Samstag auf ihren rheinischen Rivalen treffen, muss Trainer Lukas Kwasniok (44) wohl auf einen seiner aktuellen Unterschiedspieler verzichten. Nach einem Zweikampf humpelte El Mala am Mittwoch mit einem Eisbeutel am Knöchel vom Platz.
Anschließend kehrte der 19-jährige Youngster auch nicht mehr auf den grünen Rasen zurück, um die Einheit fortzusetzen. Ob er beim Bundesliga-Topspiel im Borussia-Park einsatzfähig sein wird, ist daher mehr als fraglich.
Ein Ausfall für das Derby gegen die kriselnden Gastgeber wäre eine erhebliche Schwächung für die bislang so starke Offensive der Kölner. Bereits am Mittwochnachmittag ging es für El Mala zur MRT-Untersuchung in die Mediapark-Klinik.
Wie der "Kölner Stadtanzeiger" berichtet, gibt es inzwischen schon weitere Informationen zur Schwere der Verletzung. Demnach hat sich der 19-Jährige einen kleinen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen.
Für Offensivakteur Jan Thielmann kommt Derby wohl auch noch zu früh
Keine schöne Diagnose, aber auch nicht allzu wild. Einen Einsatz im Derby hat der junge Kölner längst noch nicht aufgegeben. Das Spiel wäre für ihn etwas ganz Besonderes, da er teilweise auf der anderen Rheinseite ausgebildet wurde.
In dieser Spielzeit sorgte der Dribbelkünstler schon für mächtig Furore. Nach neun Spieltagen stehen für El Mala vier Tore und zwei Vorlagen zu Buche. Am vergangenen Sonntag gelangen ihm beim 4:1-Erfolg über den HSV gleich zwei Scorerpunkte.
Zwei Ausfälle für die Partie am Samstagabend stehen derweil bereits fest. Innenverteidiger Timo Hübers verletzte sich gegen Hamburg so schwer, dass er gleich für mehrere Monate fehlen wird.
Für Offensivakteur Jan Thielmann kommt das Spiel gegen die Borussia auch noch zu früh. Der 23-Jährige fehlte zuletzt aufgrund einer Muskelverletzung und wird Kwasniok wohl erst wieder nach der Länderspielpause zur Verfügung stehen.
Titelfoto: Marius Becker/dpa