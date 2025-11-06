Schock vor Derby: Köln-Star El Mala verletzt sich im Training - das ist seine Diagnose

Köln - Große Sorgen beim 1. FC Köln vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach : Hoffnungsträger Said El Mala (19) verletzte sich im Training. Jetzt gibt es eine Diagnose!

Wie eine MRT-Untersuchung ergab, zog sich FC-Star Said El Mala (19) im Training einen kleinen Bänderriss im Sprunggelenk zu. © Marius Becker/dpa

Wenn die Domstädter am Samstag auf ihren rheinischen Rivalen treffen, muss Trainer Lukas Kwasniok (44) wohl auf einen seiner aktuellen Unterschiedspieler verzichten. Nach einem Zweikampf humpelte El Mala am Mittwoch mit einem Eisbeutel am Knöchel vom Platz.

Anschließend kehrte der 19-jährige Youngster auch nicht mehr auf den grünen Rasen zurück, um die Einheit fortzusetzen. Ob er beim Bundesliga-Topspiel im Borussia-Park einsatzfähig sein wird, ist daher mehr als fraglich.

Ein Ausfall für das Derby gegen die kriselnden Gastgeber wäre eine erhebliche Schwächung für die bislang so starke Offensive der Kölner. Bereits am Mittwochnachmittag ging es für El Mala zur MRT-Untersuchung in die Mediapark-Klinik.

Wie der "Kölner Stadtanzeiger" berichtet, gibt es inzwischen schon weitere Informationen zur Schwere der Verletzung. Demnach hat sich der 19-Jährige einen kleinen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen.