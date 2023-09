Sechs Monate nach Hammer-Sperre: Mit dieser Entscheidung rechnet man beim 1. FC Köln

Köln - Ein halbes Jahr nach der Mega-Transfersperre gegen den 1. FC Köln ist man sich am Geißbockheim sicher, dass das Verbot schon bald endgültig vom Tisch ist.

FC-Geschäftsführer Christian Keller ist angesichts der baldigen CAS-Entscheidung zuversichtlich. © Henning Kaiser/dpa

Das machten die FC-Bosse auf der gestrigen Mitgliederversammlung vor 1199 FC-Mitgliedern in der Lanxess Arena deutlich.

"Aus unserer Sicht haben die von uns und vom Spieler benannten Zeugen bestätigt, dass der Sachverhalt so richtig ist, wie wir ihn geschildert haben. Der CAS wird jetzt eine Entscheidung treffen. Der Zeitpunkt ist nicht bekannt. Aber wir sind zuversichtlich, dass die Transfersperre am Ende aufgehoben wird", sagte Klub-Vizepräsident Carsten Wettich (44).

Hintergrund: Im März klagte der Klub aus Ljubljana gegen den Effzeh, weil dieser Jugendspieler Jaka Cuber Potocnik (18) 2022 zum Vertragsbruch angestiftet haben soll.

In der Folge fing sich der 1. FC Köln eine einjährige Transfersperre ein, ging zwei Monate später allerdings in Berufung und durfte im vergangenen Transfersommer doch noch neue Spieler an Land ziehen.

In der Vorwoche trafen sich nach Klubangaben nun sämtliche Verantwortliche beider Klubs und drei Anwälte beim CAS in Lausanne (Schweiz), um über die Strafe zu verhandeln.