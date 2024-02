Shootingstar des 1. FC Köln: Max Finkgräfe wandelt auf den Spuren einer FC-Legende

Köln - Die Jugend von heute ist die Zukunft von morgen - weiß auch der 1. FC Köln . Denn der macht aus der Not eine Tugend: Beim ersten Sieg unter Trainer Timo Schultz (46) standen gleich fünf Spieler in der Startelf, die 22 Jahre oder jünger sind.

FC-Youngster Max Finkgräfe (19, l.) durfte sich gegen Eintracht Frankfurt über sein elftes Bundesliga-Spiel freuen. © Uwe Kraft/AFP

Torschütze Faride Alidou (22), Mittelfeld-Stratege Denis Huseinbasic (22), Abräumer Eric Martel (21), Offensiv-Hoffnung Jan Thielmann (21) und Shootingstar Max Finkgräfe (19): Die jungen Wilden des 1. FC Köln mischten die alten Hasen von Eintracht Frankfurt am Samstag (3. Februar) gehörig auf!

Dabei hat Schultz gegen die Eintracht in seinem vierten Spiel scheinbar endlich die passende Balance gefunden: Nur in den bisherigen Rückrundenspielen gegen den 1. FC Heidenheim, Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg war die FC-Startelf jünger als am Samstag.

Für den Verein ist das genau der richtige Weg! Schließlich darf Sportchef Christian Keller (47) wegen der von der FIFA verhängten Transfersperre bis Januar 2025 keine externen Spieler verpflichten. Selten war die Jugend in Köln so wichtig wie jetzt!

Das zeigt sich auch schon im Bundesliga-Alltag. Gegen die Eintracht stach einmal mehr Eigengewächs Max Finkgräfe heraus. Der Youngster agierte trotz seines erst elften Bundesligaspiels mutig und konnte sogar offensiv einige Zeichen setzen.