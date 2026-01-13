Siegen oder fliegen? Kwasniok-Knall beim 1. FC Köln rückt wohl näher

Köln - Lang, lang ist's her: Am 2. November des vergangenen Jahres feierte der 1. FC Köln den letzten Bundesliga -Sieg. Das sollte sich in den kommenden zwei Spielen ändern, sonst droht Trainer Lukas Kwasniok (44) wohl das Aus!

Kämpft um seine Zukunft beim 1. FC Köln: Trainer Lukas Kwasniok (44). © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Informationen von "BILD" darf sich der 44-Jährige, der das Amt des Chefcoaches erst im Sommer übernommen hatte, keine klare Pleite beim Heimspiel am Samstag (17. Januar) gegen den FSV Mainz 05 leisten. Ansonsten stünde seine Entlassung fest.

Anders ist die Lage für die Begegnung am Mittwochabend (14. Januar). Dann trifft die Kwasniok-Elf auf den unangefochtenen Spitzenreiter FC Bayern München. Das Match gilt als Bonus-Spiel, wie es heißt.

Hoffnung macht dahingehend auch der Auftritt im DFB-Pokal Ende Oktober. Dort zeigten die Domstädter eine leidenschaftliche Leistung mit viel Hingabe. Dennoch musste man sich den Über-Bayern mit 1:4 (1:2) geschlagen geben.

Aber nicht nur die sportlichen Leistungen machen Sorgen, sondern auch das Verhältnis zu den Fans. Anhänger der Kölner attackierten ihren Coach beim 2:2 in Heidenheim mit einem Banner.