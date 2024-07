Steht Stürmer Dietz beim 1. FC Köln vor dem Aus? Drittligist soll Interesse haben

Köln - Trotz des Abgangs von Toptorjäger Davie Selke (29), ist es noch immer voll in der Abteilung "Attacke" beim 1. FC Köln .

Angreifer Florian Dietz (25) vom 1. FC Köln soll Interesse in der 3. Liga geweckt haben. © Marius Becker/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Gleich sechs nominelle Mittelstürmer stehen derzeit noch im Kader der Rheinländer - zuzüglich der beiden Youngster Jaka-Cuber Potocnik (19) und Maximilian Schmid (21) sowie dem noch verletzten Routinier Mark Uth (32).

Zu viele für Neu-Coach Gerhard Struber (47)! Immerhin kündigte der schon bei seiner Vorstellung an, den Kader bis zum Saisonstart am 2. August gegen den Hamburger SV noch "überschaubarer" machen zu wollen. Nun könnte auch der erste Streichkandidat feststehen.

Wie der "Express" berichtet, könnte Florian Dietz (25) nach einer enttäuschenden Vorsaison vor dem Absprung stehen! Denn der bekam, nachdem er in der Hinrunde noch größtenteils verletzt ausgefallen war, auch in der Rückrunde unter Timo Schultz (46) kein Bein auf den Boden!

Nur fünfmal war der 25-Jährige in der Rückrunde überhaupt im Kader - am Ende stand er lediglich rund 23 Minuten in der Bundesliga auf dem Rasen. Ein Tor oder eine Vorlage gelang ihm dabei nicht.