Stolperstart des 1. FC Köln: Weltmeister Lukas Podolski mahnt zur Geduld

Weltmeister Lukas Podolski (39) ist noch immer eng mit seinem Heimatverein verbunden.

Nur neun Punkte aus sieben Spielen holte der FC in der bisherigen Saison - viel zu wenig für die eigenen hohen Ansprüche. Immerhin hatten die Verantwortlichen vor dem Auftakt gegen den Hamburger SV noch das Ziel ausgerufen, "schnellstmöglich aufzusteigen".

Spielerisch zeigen sich die Geißböcke bei ihren Auftritten seitdem immer wieder stark, dominieren ihre Gegner reihenweise und kommen zu zahlreichen Chancen - allein die Ergebnisse stimmen nicht.

Müssen sich die Fans nun also Sorgen um den rheinischen Traditionsverein machen? Nein, meint Podolski. "Es ist noch früh in der Saison und es kann noch so vieles passieren", sagt der Weltmeister von 2014 gegenüber der BILD-Zeitung.

Zwar wisse er auch, dass Fußball ein Ergebnissport sei und es rund um den FC immer Unruhe geben würde, dennoch mahnt "Prinz Poldi" zur Geduld: "So ist die 2. Liga. Wir kritisieren inzwischen seit zehn, 15 Jahren immer nur. Man muss aus den letzten Spielen auch mal etwas Positives rausziehen!"