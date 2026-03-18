Superstar El Mala fehlt im Training: Große Sorgen beim 1. FC Köln vor Gladbach-Gipfel

Köln - Der abstiegsbedrohte 1. FC Köln hat wenige Tage vor dem brisanten Derby gegen Borussia Mönchengladbach personelle Sorgen.

Youngster Said El Mala (19) ist mit neun Toren der treffsicherste Akteur beim 1. FC Köln. © Harry Langer/dpa

Angreifer Said El Mala fehlte am heutigen Donnerstag krankheitsbedingt im Training der Geißböcke.

Ein Ausfall des 19-Jährigen, der in der Gladbacher Jugend einst ausgemustert worden war, würde die Kölner besonders hart treffen.

Mit neun Toren ist U21-Nationalspieler El Mala bisweilen der erfolgreichste Torschütze des Tabellen-14.

Auch Führungsspieler Jakub Kaminski (23) und Routinier Florian Kainz (33) konnten wegen kleinerer Blessuren nur individuell trainieren.