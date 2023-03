Torlos trotz Torgefahr: FC Köln verzweifelt nach 0:0 bei Union Berlin an Chancenverwertung

Ja, Union Berlin hat seit mehr als einem Jahr nicht mehr an der Alten Försterei verloren und der Punkt hilft in der Tabelle. Trotzdem war gegen die Europa-League-Achtelfinalisten der Sieg drin - und der hätte es werden müssen!

Linton Maina (24), Dejan Ljubicic (25) und auch Florian Kainz (30) hätten allesamt für die Geißböcke treffen können, scheiterten aber entweder am eigenen Unvermögen oder am bockstarken Union-Keeper Frederik Rönnow (30).

Gesprächsstoff gibt es nach dem Remis in der Hauptstadt genug. Nach den vorangegangenen Pleiten gegen Stuttgart (0:3) - ausgerechnet an Karneval - und dem enttäuschenden 0:2 gegen den VfL Wolfsburg war der Effzeh an der Alten Försterei offensiv mal wieder gefährlich!

Ein ums andere Mal verhinderte Union-Keeper Rönnow (30) den Rückstand seiner Eisernen - zum Leidwesen der Kölner! © Andreas Gora/dpa

Seit nunmehr 270 Minuten ist der FC nun ohne Treffer - und seit 699 Zeitumdrehungen sogar ohne ein Stürmer-Tor!

Bis zum Freitag (20.30 Uhr) kann Trainer Steffen Baumgart (51), der in seiner Vergangenheit übrigens auch für die Unioner aktiv war, das Geschehen bei seiner alten Liebe analysieren.

Dann geht es im RheinEnergieSTADION vor den eigenen Fans gegen den massiv vom Abstieg bedrohten VfL Bochum. Wird ab da alles besser? Hoffentlich!

Denn "nur" acht Punkte trennen die Geißböcke von Platz 15 bis 18. Sowohl der VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim, Schalke 04 als auch die Bochumer stehen mit 19 Punkten am untersten Ende der Tabelle.

Was gegen das drohende Abrutschen hilft? Ein Heimsieg. Der könnte dem Klub, den Fans und der ganzen Stadt helfen, um in dieser Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Come on, FC!