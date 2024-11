Torwart-Beben beim 1. FC Köln: So hat Jonas Urbig auf seine Degradierung reagiert

Jonas Urbig (21) gilt als eines der größten Torhüter-Talente Deutschlands, muss sich zunächst aber mit einem Platz auf der Ersatzbank beim 1. FC Köln abfinden. © Fabian Strauch/dpa

Für Urbig eine alles andere als zufriedenstellende Situation!

Immerhin gilt das Kölner Eigengewächs eigentlich nicht nur als eines der größten Torhüter-Talente in ganz Deutschland, sondern konnte bei seinen Leihstationen in Regensburg und Fürth bereits unter Beweis stellen, dass er zu den besten Keepern in der 2. Bundesliga gehört.

Dennoch muss er bei seinem Heimatverein nun vorerst ins zweite Glied rücken - eine Entscheidung, die bei den Fans auf geteilte Meinungen stößt.

Während die einen Angst davor haben, dass der Verein gerade auf dem besten Wege ist, das aktuell wohl wertvollste Talent zu verprellen, freuen sich die anderen, dass mit Schwäbe eine große Portion Erfahrung zurück in die Mannschaft kommt.