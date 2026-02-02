Transfer-Knall beim 1. FC Köln? Geißböcke angeln sich wohl Mega-Talent vom FC Bayern

Köln/München - Krallt sich der 1. FC Köln auf den letzten Metern des Deadline-Days womöglich einen namhaften Mittelfeldmann vom FC Bayern ?

Felipe Chavez wird aller Voraussicht nach schon bald das Trikot des 1. FC Köln tragen. © Sven Hoppe/dpa

Laut Transferexperte Fabrizio Romano sollen sich die Geißböcke im Kampf um den Klassenerhalt mit ihm verstärken wollen: Felipe Chavez (18)!

Der Aufsteiger soll den 18-Jährigen demnach auf Leihbasis an den Rhein holen - inklusive Kaufoption im mittleren einstelligen Millionenbereich.

Für den Fall der Fälle soll sich der Rekordmeister aber abgesichert und eine Rückkaufklausel im Vertrag integriert haben.

Heißt auch: Der Effzeh um Transferboss Thomas Kessler (40) setzt ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz und unterstreicht damit einmal mehr die Ambitionen, um jeden Preis in der Bundesliga bleiben zu wollen.