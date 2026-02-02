Transfer-Knall beim 1. FC Köln? Geißböcke angeln sich wohl Mega-Talent vom FC Bayern
Köln/München - Krallt sich der 1. FC Köln auf den letzten Metern des Deadline-Days womöglich einen namhaften Mittelfeldmann vom FC Bayern?
Laut Transferexperte Fabrizio Romano sollen sich die Geißböcke im Kampf um den Klassenerhalt mit ihm verstärken wollen: Felipe Chavez (18)!
Der Aufsteiger soll den 18-Jährigen demnach auf Leihbasis an den Rhein holen - inklusive Kaufoption im mittleren einstelligen Millionenbereich.
Für den Fall der Fälle soll sich der Rekordmeister aber abgesichert und eine Rückkaufklausel im Vertrag integriert haben.
Heißt auch: Der Effzeh um Transferboss Thomas Kessler (40) setzt ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz und unterstreicht damit einmal mehr die Ambitionen, um jeden Preis in der Bundesliga bleiben zu wollen.
Offiziell bestätigt ist der Deal noch nicht. Allerdings folgt der Teenager bereits dem offiziellen Instagram-Kanal des 1. FC Köln. Mehr als nur eine verdächtige Andeutung...
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa