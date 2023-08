Transfer perfekt: 1. FC Köln leiht Nationalspieler von Liga-Konkurrenten aus

Faride Alidou (22) hat bisher zehn Junioren-Länderspiele absolviert. © Arne Dedert/dpa

Faride Alidou (22) wird in der gerade begonnenen Spielzeit das Trikot der Geißböcke tragen. Der Flügelflitzer wechselt von Eintracht Frankfurt an den Rhein und soll das Offensivspiel der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart (51) beleben.

"Faride bringt sehr großes Potential mit. Zu seinen Stärken zählen unter anderem Geschwindigkeit, Tiefgang und das offensive Eins-gegen-Eins. Wie jeder junge Spieler hat Faride aber Entwicklungsfelder, um konstant gutes Bundesliga-Niveau zu erreichen", freut sich FC-Geschäftsführer Christian Keller (46) über den Neuzugang.

Man habe dem 22-Jährigen einen klaren Plan aufgezeigt, wie man mit ihm arbeiten möchte und was er dabei erbringen soll. "Dabei gab es eine Übereinstimmung der wechselseitigen Erwartungen. Entsprechend freuen wir uns, dass Faride ab sofort Teil unserer Mannschaft ist."

Bei den Hessen kam Alidou in der vergangenen Saison 15 Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Zudem lief er für die Eintracht fünf Mal in der UEFA Champions League auf, wo ihm auch ein Tor gelang.