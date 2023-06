Transfer zum Effzeh fix? Anzeichen auf Köln-Wechsel bei Relegations-Held verdichten sich

So berichtete der Kicker zuletzt, dass auch der 1. FC Köln Interesse am ehemaligen U19-Nationalspieler hat und ein Wechsel an den Rhein wohl bevorstehen würde.

Auch in der 3. Liga war der quirlige Mittelstürmer schon ein Garant. In 37 Partien steuerte er 14 Treffer bei und bereitete fünf weitere vor. Diese Ausbeute ist auch größeren Klubs nicht verborgen geblieben.

Einer, der großen Anteil am Erfolg hat, ist Benedict Hollerbach (22). Der Angreifer erzielte in den Entscheidungsspielen gleich drei der insgesamt sechs Tore der Hessen.

Wehen Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski (53) rechnet mit einem Wechsel seines torgefährlichen Stürmers. © Friso Gentsch/dpa

So folgt der 1,81 Meter große Stürmer dem FC bereits in den sozialen Medien. Was seine eigene Zukunft in Köln angeht, hält sich der 22-Jährige jedoch bedeckt. "Die Frage stellt sich mir aktuell nicht. Wir sind aufgestiegen, deshalb verlängert sich mein Vertrag um ein Jahr. Ich will die Zeit genießen und erstmal abschalten vom Fußball und dann werden wir sehen", sagte der 17-Tore-Mann bei Sat.1.

Zwar wäre sein Vertrag bei den Hessen am Saisonende ausgelaufen, doch durch den Aufstieg in die zweite Liga hat sich dieser automatisch um ein Jahr verlängert.

Aber ob Hollerbach in der kommenden Spielzeit wirklich in der hessischen Landeshauptstadt auf Torejagd geht, darf bezweifelt werden. Das sieht auch sein Trainer so. "So ist das Business. Es ist klar, dass er Begehrlichkeiten weckt – jetzt noch mal mehr. Es ist keine Überraschung", erklärte Wehen-Coach Kauczinski nach dem Relegationsspiel.

Nach Informationen des Express besteht zwischen allen Parteien auch Einigkeit, doch man wollte die Relegation abwarten, um Störfeuer zu vermeiden. Daher kann man schon davon ausgehen, dass Hollerbach ab dem 1. Juli für den 1. FC Köln auflaufen wird. Stellt sich nur die Frage, wann es offiziell wird.