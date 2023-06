1. FC Köln: Schnappt sich der Effzeh einen Relegations-Helden?

Auch beim deutlichen 4:0-Sieg des SVWW gegen Arminia Bielefeld in der Relegation zur 2. Bundesliga war der 22-Jährige erfolgreich. Der flinke Angreifer machte das vorentscheidende 3:0 und legte somit den Grundstein für einen möglichen Aufstieg.

In 40 Pflichtspielen für die Hessen erzielte der frühere U18-Nationalspieler in dieser Spielzeit 17 Treffer.

Dem steht aktuell lediglich ein Neuzugang gegenüber. Vom FC St. Pauli wechselt Linksverteidiger Leart Paqarada (28) an den Rhein. Er soll den Abgang des ehemaligen Nationalspielers Hector kompensieren. Zudem konnten die Geißböcke Jeff Chabot (25) fest verpflichten. Der Abwehr-Hüne war bisher vom italienischen Serie-A-Klub Sampdoria Genua ausgeliehen.

Somit ist klar, dass die Domstädter im Sommer neue Spieler verpflichten dürfen. Und das ist auch bitter nötig. Denn neben Jonas Hector (33), der seine Karriere beendet, werden auch Torwart Timo Horn (30), Sebastian Andersson (31) und Ellyess Skhiri (28) dem Klub in der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen.

In den vergangenen Wochen ließ sich Köln-Trainer Steffen Baumgart (51) auffällig oft in der Brita-Arena in der hessischen Landeshauptstadt sehen. Dabei machte sich der 51-Jährige wohl ein genaues Bild vom Wiesbadener Top-Stürmer.

Doch ein Transfer des 22-Jährigen könnte für die Domstädter noch teuer werden. Denn wie der Kicker weiter berichtet, würde sich der Vertrag bei einem Aufstieg in die zweite Liga automatisch verlängern.

Sollte der SVWW diesen jedoch verpassen, wäre Hollerbach ablösefrei.