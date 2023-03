Trotz Pleitenserie: FC-Coach Baumgart warnt vor Tabellenschlusslicht VfL Bochum

Der 1. FC Köln ist in der Fußball-Bundesliga am Freitag gegen den VfL Bochum gefordert. Trotz vier Niederlagen in Folge, warnt Steffen Baumgart vor den Gästen.

Von Florian Fischer

FC-Coach Steffen Baumgart (51) erwartet ein schwieriges Spiel gegen den Tabellenletzten VfL Bochum. © Roberto Pfeil/dpa Drei Spiele in Folge ist der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga ohne eigenen Torerfolg. Freitag haben die Kölner das Tabellenschlusslicht VfL Bochum zu Gast und dann soll es endlich wieder mit einem Treffer klappen. Am vergangenen Spieltag beim 1. FC Union Berlin war die Baumgart-Elf schon nah dran, doch man ließ zahlreiche hochkarätige Tormöglichkeiten liegen. "Wir haben uns in dem einen oder anderen Spiel nicht so durchgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben. Das hatte aber auch mit dem Gegner zu tun. Gegen Union hatten wir mehrere gute Möglichkeiten, haben dieser aber nicht genutzt", resümierte FC-Coach Baumgart auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL. Dennoch ist der 51-Jährige zuversichtlich, dass es am Freitag wieder mit einem Torerfolg klappt. "Entscheidend ist, dass die Jungs in ihre Abschlusssituationen kommen und dass sie anfangen, daran hatte ich so ein bisschen Zweifel, wieder eine Klarheit zu kriegen", so Baumgart, der ergänzte: "Wenn der Schuss möglich ist, sollen sie schießen und wenn der Schuss reingeht ist das gut und wenn er nicht reingeht, dann machen wir es beim nächsten Mal." 1. FC Köln Es geht um ganz bestimmte FC-Statistik: Stöger wäre Baumgart "nicht böse" Wichtig sei, dass "die Jungs Selbstvertrauen kriegen, einfach weitermachen und sich nicht davon beeindrucken lassen, dass wir, was Tore anschießen angeht, nicht so effektiv waren."

FC-Coach Steffen Baumgart weiß um die Erwartungshaltung

In den letzten drei Spielen konnte der 1. FC Köln keinen eigenen Treffer erzielen. © Andreas Gora/dpa Das Gute für die Spieler des 1. FC Köln ist, dass mit dem Tabellenschlusslicht VfL Bochum die Schießbude der Liga in die Domstadt kommt. Dennoch warnt Baumgart vor den Gästen: "Sie laufen sehr aggressiv an und es ist kaum einer Mannschaft gelungen, gegen sie rauszuspielen. Sie sind sehr gut auf dem zweiten Ball und spielen den zweiten Ball schnell in die Tiefe. Da haben sie ihre Waffen und mit Philipp (Anm. d. Red.) Hofmann haben sie einen Spieler, der in der Luft, vor allem bei Standards, schwer zu verteidigen ist." Um dennoch mit einem Erfolgserlebnis aus dem Spiel zu gehen, erwartet der FC-Coach, "dass die Jungs alles raushauen werden, denn das ist das Erste, um erfolgreich zu sein." Trotzdem rechnet Baumgart mit einem "schwierigen Spiel", weiß aber auch, dass die Erwartungshaltung hoch sein wird: "Das einzige Ziel, was wir haben, ist am Wochenende zu gewinnen. Und ich gehe davon aus, dass jeder das von uns erwarten wird."