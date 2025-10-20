Verlässt Said El Mala den 1. FC Köln schon bald? Weltklubs haben Juwel wohl auf dem Zettel

Köln - Dieser Junge ist aktuell in aller Munde! Said El Mala (19) begeistert nicht nur die Fans des 1. FC Köln , sondern auch die der Bundesliga . Doch wie lange bleibt das Juwel noch in der Domstadt? Angeblich sind zwei Weltklubs am Supertalent dran.

Said El Mala (19) begeistert aktuell nicht nur die Fans des 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

Wie "BILD" berichtet, sollen der amtierende Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain aus Frankreich sowie dessen Finalgegner, der italienische Top-Klub Inter Mailand, den Youngster auf dem Zettel haben.

Und auch in Deutschland soll der 19-Jährige bereits Begehrlichkeiten geweckt haben. So stehe er bei den großen Vereinen wie dem FC Bayern München und Borussia Dortmund bereits in den Notizblöcken.

Zudem habe es im Sommer bereits ein Angebot in Höhe von knapp 20 Millionen Euro vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion gegeben.

Während ein Transfer im Winter nach Informationen des Mediums nahezu ausgeschlossen ist, könnte Said El Mala die Kölner im Sommer verlassen.

Dennoch hofft man am Geißbockheim, dass das Juwel noch mindestens eine Saison für den FC aufläuft. Der Grund: Eine festgeschriebene Ablösesumme soll es in seinem Vertrag nicht geben.