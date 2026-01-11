Verstärkung gesucht: 1. FC Köln will diesen Bundesliga-Stürmer

Köln - Mit sieben sieglosen Spielen im Rücken sucht der 1. FC Köln neue Durchschlagskraft in der Offensive. Kommt dieser Bundesliga-Knipser daher von der Konkurrenz?

In Freiburg soll Eren Dinkci (r.) unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten sein - kommt der Stürmer deshalb nach Köln? © Harry Langer/dpa

Mit 24 Toren zählen die Geißböcke zwar zum Mittelfeld unter den Angriffslustigen, taumeln mit sieben Spielen ohne Dreier aber schnurstracks der Abstiegszone entgegen.

Um in der Spitze künftig für mehr Gefahr zu sorgen, sollen die FC-Bosse um Thomas Kessler (39) daher an einem Deal innerhalb der Bundesliga arbeiten.

Laut Sky beschäftige sich der Klub aktuell mit Eren Dinkci (24) vom SC Freiburg. Der Ex-Heidenheimer soll demnach weit oben auf der Einkaufsliste stehen - wenn auch nur eine Leihe denkbar wäre.

Allerdings scheinen die Rheinländer im Werben um den ehemaligen Bremer auch Konkurrenz aus dem Tabellenkeller zu bekommen. Denn auch Ex-Klub Heidenheim soll an einer Rückkehr des 24-Jährigen arbeiten.