Wegen Pyro-Chaoten im Stadion: 1. FC Köln zu Hammer-Strafe verdonnert

Eine teure Choreographie der FC-Fans: Allein die Pyro-Show gegen Hertha BSC im vergangenen Dezember kostet den notorisch klammen Zweitligisten knapp 300.000 Euro. © Federico Gambarini/dpa

Insgesamt verdonnerte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Zweitligisten nach eigenen Angaben zu einer Geldstrafe von 316.400 Euro.

Einen Großteil davon (105.500 Euro) können die Domstädter jedoch für eigene "sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen" verwenden, wie der DFB mitteilt. Diese seien allerdings bis zum 31. Dezember dieses Jahres nachzuweisen.

Konkret geht es um vier Fälle, in denen den FC-Anhängern unsportliches Verhalten und das illegale Zünden von Pyrotechnik vorgeworfen wird: das DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC am 4. Dezember 2024 sowie die Liga-Duelle gegen Kaiserslautern am 22. Dezember 2024 (15.600 Euro), gegen Elversberg am 25. Januar (1800 Euro) sowie gegen Braunschweig am 1. Februar (8400 Euro).

Insbesondere das Heimspiel gegen die Berliner kommt den rheinischen Klub dabei teuer zu stehen: Weil die Anhänger hier "eine sehr große Anzahl pyrotechnischer Gegenstände zündeten" und sich dadurch unter anderem der Anstoß verzögerte, müssen die Kölner 290.600 Euro berappen.

Dabei ist der FC sogar noch mit einem blauen Auge davon gekommen: Wäre es den Verantwortlichen nämlich nicht gelungen, zwei Täter zu ermitteln, die mit den Ausschreitungen in Zusammenhang stehen, wäre die ausgesprochene Strafe wohl sogar doppelt so hoch ausgefallen, berichtet das DFB-Sportgericht.