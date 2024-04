Wird der 1. FC Köln am Wochenende zum Leverkusener Meister-Macher?

Kölns Geschäftsführer Christian Keller glaubt trotzdem an die Mannschaft. "Uns ist es schon mal gelungen, dort 1:1 zu spielen, warum sollten wir nicht die Chance haben, wenn das Spiel ein bisschen für uns läuft, dort was mitzunehmen?"

Der letzte Sieg der Kölner gegen Bayern liegt dagegen schon mehr als ein Jahrzehnt zurück. So oder so hat Leverkusen aber weiter alle Trümpfe im Meisterschaftsrennen in der Hand, auch wenn es am kommenden Wochenende vielleicht noch nichts wird mit dem Titel für Bayer 04.