"Zu 100 Prozent!" - Mit diesen Transfers will der 1. FC Köln der Sperre trotzen

Köln - Beim FC-Stammtisch ging es am Mittwoch heiß her. Insbesondere das Aus von Ex-Trainer Steffen Baumgart (52) und die Transfersperre erhitzten die Gemüter der Fans. Doch es gibt auch positive Nachrichten zu berichten.

Frustriert über seinen Pfostenschuss: Luca Waldschmidt (27) beim 3:1-Sieg des FC gegen Borussia Mönchengladbach. © Rolf Vennenbernd/dpa

Was passiert mit der Mannschaft von Neu-Coach Timo Schultz, sollte der 1. FC Köln am Ende der Saison wirklich den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten müssen? Droht gar ein Ausverkauf?

FC-Sportchef Christian Keller (47) konnte die Fans beim Stammtisch immerhin etwas beruhigen: "Mit Ausnahme von zwei Verträgen haben alle Zweitligagültigkeit."

Zudem hätten drei Spieler im Falle eines FC-Abstiegs eine Ausstiegsklausel. Zwar würde das dem Verein das dringend benötigte Geld in die Kassen spülen, einen Ersatz könnten die Geißböcke aufgrund der Transfersperre jedoch nicht verpflichten.

Oder doch? Tatsächlich hat der FC das Heft des Handelns in der Hand - zumindest bei drei Personalien! Schließlich hat FC-Chef Keller für den Fall der Fälle vorgesorgt und im Sommer drei Spieler geliehen, die auch längerfristig in der Domstadt bleiben könnten.