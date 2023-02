Neuer Co-Trainer! Cristian Fiel soll mit Hecking den 1. FC Nürnberg vor dem Abstieg retten

Nürnberg/Dresden - Mehr als drei Jahre nach seinem letzten Spiel im deutschen Unterhaus ist Trainer Cristian Fiél (42) zurück in der 2. Bundesliga ! Der Spanier übernimmt als Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg! Chef wird Sportvorstand Dieter Hecking (58).

Zu seinem neuen Co-Trainer sagte er: "Cristian Fiel macht einen sehr guten Job in der U23, wir sind in Verlängerungsgesprächen seines Vertrages über Juni 2023 hinaus. Er ist jemand, der frische Energie reinbringt. Er hat eine andere Ansprache, davon erhoffe ich mir viel. Ich denke, dass er mit seiner enthusiastischen Art die Mannschaft mitreißen kann. Wir haben die gleiche Spielidee und wir werden versuchen, das schnell umzusetzen."

"Es ist die beste Lösung, dass ich selbst übernehme, weil ich viel mehr in dem Kader sehe, als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt", meinte Hecking auf der PK.

Die Clubberer hatten am Montagvormittag die Trennung von Markus Weinzierl bekannt gegeben . Nachdem bereits im Oktober Robert Klauß (38) beurlaubt worden war , soll nun eine interne Lösung her.

Fiel spielte von 2004 bis 2006 unter Hecking bei Alemannia Aachen. © IMAGO / Sven Simon

Auf die Frage, warum Fiel nicht Chef-Trainer wird, sagte Hecking: "Er war für mich schon einmal Kandidat nach Robert Klauß. Aber wenn man ihm jetzt in dieser Situation diese Aufgabe anvertraut, wird ihm das in meinen Augen nicht gerecht. Das fände ich nicht richtig", so Hecking, der damit sicher auch meint, dass Fiel hätte einen Kader verantworten müssen, den er nicht im Entferntesten mit zusammengestellt hat.

Hecking weiter: "Er ist an meiner Seite bestens aufgehoben, die Wertschätzung für ihn ist enorm, wir haben mit ihm einen richtig guten Trainer in der U23 und sind deshalb in den Endzügen der Vertragsverlängerung. Ich denke, dass ihm die Arbeit als Co-Trainer bei mir nochmal wichtige Erkenntnisse liefern kann."

Nürnberg steht mit 22 Zählern auf Rang 13, Jahn Regensburg derzeit mit 20 Punkten auf Platz 17. Sein Debüt feiert der neue Coach am Samstag ausgerechnet im Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Die Badener entließen am Sonntag ihren Coach Alois Schwartz, wollen bis zur Partie einen neuen Übungsleiter vorgestellt haben.