Ablösefrei zu haben: Schnappt sich Union jetzt diesen Bundesliga-Star

Berlin - In Bremen hat er keine Zukunft mehr, dafür aber in Köpenick? Union Berlin soll seine Fühler nach Leonardo Bittencourt (32) ausgestreckt haben.

Leonardo Bittencourt (32, M.) verlässt Werder Bremen am Ende der Saison. © Carmen Jaspersen/dpa

Die Eisernen konnten sich erst vor etwa zweieinhalb Wochen einen Eindruck aus nächster Nähe machen. Beim 1:4 an der Alten Försterei wurde Bittencourt zur Pause eingewechselt, riss das Spiel an sich und bereitete einen Treffer vor.

Unter Horst Steffen (57) war der Ex-Dortmunder noch außen vor, unter Daniel Thioune (51) aber blüht der Deutsch-Brasilianer wieder auf. Seine Erfahrung (gegen Wolfsburg feierte er sein 300. Bundesligaspiel) kann Werder Bremen im Abstiegskampf gut gebrauchen.

Zwar könne sich Bittencourt laut Deichstube einen Verbleib an der Weser vorstellen, die Werder-Bosse sollen sich hingegen nicht mehr umstimmen lassen. Die bereits verkündete Entscheidung bleibt bestehen: Bittencourt verlässt Bremen - nach sieben Jahren.

Eine Chance für Union? Die Eisernen sollen sich laut Deichstube für den ablösefreien Mittelfeldspieler interessieren, sind aber keineswegs frei von Konkurrenz. Demnach buhlen auch andere Bundesligisten, sowie Klubs aus dem Ausland um Bittencourt.