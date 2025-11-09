Baumgart schiebt nach Beinahe-Sensation VAR-Frust: "Da hat irgendeiner Lack gesoffen"

Berlin - Die Bayern sind also doch verwundbar. Bis tief in die Nachspielzeit sah Union Berlin gegen die Übermächtigen aus München wie der sichere Sieger aus, ehe Harry Kane (32) doch noch zuschlug. Ein bitterer Nackenschlag, waren die Eisernen nur kurz von der Sensation entfernt .

Der vermeintliche Führungstreffer: Ilyas Ansah (21) nickt zum 1:0 ein. © Andreas Gora/dpa

Am Sky-Mikrofon ließ Steffen Baumgart (53) danach seinem Frust freien Lauf - allerdings nicht wegen des Last-Minutes-Gegentores. Viel mehr echauffierte sich der heißblütige Trainer über den aberkannten Führungstreffer von Ilyas Ansah (21/9. Minute).

"Ich ärgere mich eher über ganz andere Aktionen. Im Spielverlauf sind Sachen drin, die ich nicht nachvollziehen kann", erklärt er sichtlich angefressen und lederte dann erst richtig los.

"Das erste Tor ist ein Tor. Wir reden jetzt von fünf Millimeter und dann Abseits zu geben. Da muss ich sagen: Da hat irgendeiner Lack gesoffen."

Rumms! Da sitzt der Stachel tief, wurde Union schon eine Woche zuvor nach einer quälend langen VAR-Überprüfung der vermeintliche Siegtreffer gegen Freiburg aberkannt. Jetzt wurden die Eisernen schon wieder benachteiligt. Nur war es diesmal weitaus knapper.

Selbst nach den TV-Bildern lässt sich nur erahnen, dass der U21-Nationalstürmer womöglich Millimeter im Abseits stand.