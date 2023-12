Beim Wunder von Köpenick: Bleibt Union dann weiter im Olympiastadion?

Die Heimspiele der Champions League fanden nicht wie sonst üblich in der Alten Försterei, sondern im Olympiastadion - der Heimspielstätte von Stadtrivale Hertha BSC - statt. Aufgrund der UEFA-Regularien, aber auch damit alle Unioner den Champions-League-Wahnsinn live erleben können. Nun wird zum vermutlich letzten Mal wird das historische Stadion in Rot gefärbt - auch beim Einzug in die Europa League !

Union hingegen ist nach der Horror-Serie rechtzeitig wieder in der Spur. Gegen Gladbach (3:1) war fast wieder das Union zu sehen, dass sie in die Königsklasse geführt hat.

Heißt: Union zieht wieder aus dem Olympiastadion aus, denn eine Klasse tiefer sind die UEFA-Regularien nicht ganz so streng. Schon in der vergangenen Spielzeit spielten die Eisernen in der Europa League Zuhause in der Alten Försterei.

Dort fühlen sie sich ohnehin wohler. Im Olympiastadion setzte es bislang nur Niederlagen (2:3 gegen Braga/0:1 gegen Neapel). Und auch die Fans machen kein Geheimnis draus, wo sie spielen wollen. In jedem "Heimspiel" hängt ein großes Banner mit: "Wir brauchen die Alte Försterei, wie die Luft zum Leben."

Nun bekommen sie ihre Heimspielstätte zurück - vorausgesetzt Union schafft tatsächlich das Wunder.