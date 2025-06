Bekommt Union Berlins "Danish Dynamite" Feuer aus Belgien?

Epolo stand in der abgelaufenen Saison 29 Mal für Standard im Tor und konnte dabei elfmal die Null halten. Er gilt als Torhüter mit schnellen Reflexen, der auch mit dem Ball umgehen und im Spielaufbau helfen kann.

Der belgische U21-Nationaltorwart wäre ein Versprechen für die Zukunft und könnte bei einem Wechsel mit dem Dänen in einen echten Konkurrenzkampf treten.

Eine neue Spur führt offenbar in die Jupiler Pro League. Der belgische Nachrichtendienst Sudinfo berichtete zumindest vom Interesse der Berliner an Standard Lüttichs Keeper Matthieu Epolo (20).

Am Freitag haben die Eisernen den Transfer des U20-Nationalspielers offiziell bekannt gegeben - jetzt gilt es, sich noch am anderen Ende des Spielfelds zu verstärken.

Matthieu Epolo (20) wird mit einem Wechsel zu Union Berlin in Verbindung gebracht. © IMAGO / Photo News

Mit seiner starken Leistung hat er aber auch andere Klubs auf sich aufmerksam gemacht - unter anderem soll Racing Straßburg seine Fühler nach dem 20-Jährigen ausgesteckt haben. Die Franzosen haben sich in der vergangenen Spielzeit in der Ligue 1 die Qualifikation zur UEFA Conference League gesichert und könnten somit im Gegensatz zum Hauptstadtklub in der kommenden Saison international vertreten sein.

Außerdem müssten Horst Heldt (55) und Co. eine Ablösesumme für den Belgier auf den Tisch legen, der noch bis 2027 in Lüttich unter Vertrag steht. Sein Marktwert wird aktuell auf drei Millionen Euro taxiert.

Währenddessen soll das Interesse der Berliner an Cottbus-Goalie Elias Bethke (22) nach Kicker-Informationen deutlich abgekühlt sein. Der 22-Jährige galt als Kandidat für die Schwolow-Nachfolge, soll aber stets betont haben, nur dann wechseln zu wollen, wenn er eine realistische Chance auf einen Stammplatz im Gehäuse bekommt.

Zudem soll Energie für Bethke eine siebenstellige Ablösesumme aufgerufen haben. Damit verbliebe RWE-Torwart Jakob Golz (26) im Rennen für den Platz hinter Rönnow, natürlich neben Leih-Rückkehrer Lennart Grill (26) und Carl Klaus (31), die ebenfalls mit einem FCU-Arbeitspapier ausgestattet sind.