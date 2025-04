Bleibt Ilic bei Union? Das sagt Horst Heldt

Manager Horst Heldt (55, l.) holte Leihspieler Andrej Ilic (24) zu Union Berlin. (Bildmontage) © Harry Langer/dpa

Der Serbe habe "wirklich eine tolle Entwicklung genommen in den letzten Wochen und Monaten und das war bei weitem keine einfache Situation für ihn", sagte Heldt.

Der 25-Jährige war im vergangenen Sommer vom französischen Champions-League-Club OSC Lille per Leihe zu Union Berlin gekommen, nachdem er zuvor lange verletzt war. In der Hinrunde kam er unter dem damaligen Trainer Bo Svensson (45) aber gar nicht zum Zuge.

"Er hat sich nie aufgegeben, er hat sich da durchgebissen", lobte Heldt. "Er ist ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil in den letzten Wochen, unabhängig davon, wie viele Tore er jetzt gemacht hat. Aber er war auch davor, als er nicht getroffen hat, ein wichtiger Anker."



Unter Steffen Baumgart (53) traf Ilic in den letzten sieben Spielen dreimal. "Es spricht nichts dagegen, wenn er so weitermacht", sagte der Geschäftsführer. Und das möglicherweise auch in der kommenden Saison nach Ende der Leihe.