Sonderlob für Ilic, aber bleibt er auch bei Union?

Andrej Ilic (24, l.) wird für Union Berlin immer wertvoller. © Harry Langer/dpa

Schaffte er es in der Hinrunde nicht ein einziges Mal in den Kader, hat sich der Goalgetter bei Union Berlin einen Stammplatz erkämpft - und zahlt zurück! In Freiburg wurde er mit seinem Kopfballtreffer zum 2:1 zum Matchwinner.

Lob gab es gleich vom Chef hinterher. "Stürmer bei Union, das ist nicht ganz so einfach, weil du sehr viel Defensivarbeit leisten und aus den wenigen Chancen, die du kriegst, etwas machen musst", so Baumgart.

Die Sturm-Krise beschäftigt die Eisernen schon die ganze Saison über. Mit dem Serben aber scheint Baumgart seinen Knipser gefunden zu haben. In neun Spielen erzielte der 24-Jährige bislang drei Tore.

"Andrej hatte einen schweren Stand in den letzten Spielen, hat sich aber immer wieder reingehängt, um sich Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Das sind bei uns dann nicht viele. So gut sind wir noch nicht. Viel wichtiger ist, wie er gegen den Ball arbeitet."