Bleibt Urs Fischer Trainer bei Union Berlin? Das sagt Präsident Dirk Zingler

Union-Präsident Dirk Zingler (59) hat seinem Trainer Urs Fischer trotz anhaltender Pleiten-Serie den Rücken gestärkt. © Swen Pförtner/dpa

Trotz der elf Niederlagen in Folge steht Zingler weiterhin zu dem Schweizer.

Es gelte, zu überprüfen, wem die Köpenicker "die anspruchsvolle Aufgabe anvertrauen, unsere Mannschaft wieder in die Spur zu bringen und sie so zu führen, dass sie die nötigen Punkte holt, um uns in der Bundesliga zu halten", schrieb der 59-Jährige an die Fans des Klubs im Stadionheft für die Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

"Die Antwort auf die Frage, wer das tun soll, lautet: Urs Fischer."

Dies geschehe nicht aus Dankbarkeit für vergangene Erfolge, "sondern weil wir überzeugt davon sind, dass er ein hervorragender Trainer ist, der diese schwierige Aufgabe lösen kann".